تتصدر «قضايا التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي» أعمال منتدى الإعلام العالمي بشوشا الأذربيجانية

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يبحث المشاركون باجتماعات النسخة الثانية لمنتدى الإعلام العالمي، الذي يعقد اليوم السبت ويستمر ثلاثة أيام، بمدينة شوشا الأذربيجانية، قضايا تأثير التغيرات المناخية وترتيبات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 29، الذي ستستضيفه اذربيجان نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الإعلام على المستوى العالمي.

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كما تتضمن اجتماعات النسخة الثانية لمنتدى الإعلام العالمي والذى يعقد تحت شعار "فضح المعلومات الكاذبة: مكافحة التضليل الإعلامي"، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية بارزة من حوالي 50 دولة، وكذلك قضايا "تقييم التأثير: تحديد نطاق الاعلام المضلل" و"سياسة ومبادرات لإنشاء مجتمع قابل للتصدي للأخبار المضللة" و"تأثير الذكاء الاصطناعي على الواقع والإعلام و التوعية الإعلامية" بقضايا التغير المناخي.وكانت النسخة الأولى من منتدى شوشا الإعلامي العالمي قد عُقدت خلال الفترة من (21 - 23) يوليو 2023، تحت عنوان "الإعلام الحديث في فترة الثورة الصناعية الرابعة"، بمشاركة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.