تتسبب الصواعق الرعدية بمصرع 160 يمنيا منذ مطلع 2024

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أعلن نائب رئيس غرفة عمليات اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول في اليمن عمار الهارب مصرع 160 شخصا جراء صواعق رعدية منذ مطلع 2024.

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كما أشار الهارب إلى أن من بين الضحايا 22 شخصا توفوا خلال آخر 48 ساعة فقط، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ".وقال الهارب خلال اجتماع للجنة بالعاصمة صنعاء: "عدد ضحايا الصواعق الرعدية خلال العام الحالي بلغ أكثر من 160 حالة وفاة، منها 22 حالة في اليومين الماضيين".وشدد على "أهمية قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحماية من الصواعق الرعدية للحد من الخسائر البشرية والأضرار، لاسيما مع كثافة الأمطار التي يشهدها اليمن هذا العام".ولفت الهارب إلى "ضرورة البدء بالمناطق الأكثر تضررا، والتي تشهد هطول كميات كبيرة من الأمطار، وتركيب موانع للصواعق فيها وفق المواصفات المطلوبة".ومنذ مطلع شهر أغسطس الماضي، ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات يمنية، ما أدى إلى مصرع نحو 210 أشخاص وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة.