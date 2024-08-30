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تتراجع الفضة إلى أقل من 29 دولارا للأوقية رغم المكاسب الأسبوعية المتوقعة

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صورة الخبر: الفضة
الفضة

انخفضت الفضة إلى أقل من 29 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع سعر الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات.

ولا يزال المعدن على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية، مع استمرار خفض أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

أسعار الفضة عالميا
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التابع لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاعًا بنسبة 0.2% الشهر الماضي، مما عزز الرأي القائل بأن التضخم لم يعد التركيز الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يحول الانتباه إلى البطالة، ويعزز احتمال خفض أسعار الفائدة.
ويدعم الزخم الصعودي الأخير للفضة الطلب العالمي المتزايد، وخاصة من صناعة الطاقة الشمسية، التي تعتمد بشكل كبير على المعدن في الخلايا الكهروضوئية.

وتضاعفت واردات الفضة في الهند تقريبًا في عام 2024، ما ساهم بشكل كبير في هذا الطلب، بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة على تعزيز جاذبية الفضة كأصل آمن.

أعلى مستوى للفضة عالميا
تاريخيًا، وصلت سعر الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

المصدر: الوطن

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