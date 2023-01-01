تتراجع أرباح ستيلانتس إلى النصف في 2024 والرئيس التنفيذي يحذر

أعلنت شركة ستيلانتس، عملاقة صناعة السيارات العالمية، والتي تشكلت من اندماج فيات كرايسلر ومجموعة بيجو، عن انخفاض كبير في الأرباح لعام 2024. ما دفع الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس إلى التحذير من أن العلامات التجارية التي لا تحسن أدائها قد تُلغى.أفادت ستيلانتس أن أرباحها لعام 2024 انخفضت بنسبة تقارب 50%، وهو تباين كبير مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت صحة مالية قوية. يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة تكاليف الإنتاج، والمبيعات الأضعف من المتوقع في الأسواق الرئيسية. أدى هذا التراجع الحاد في الربحية إلى إثارة مخاوف بشأن استدامة بعض العلامات التجارية الأضعف في المجموعة.
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