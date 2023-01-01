تتخلى Samsung عن تطبيقها للمراسلة لصالح رسائل جوجل

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لن تأتي أجهزة Samsung الجديدة في الولايات المتحدة مزودة برسائل Samsung المثبتة مسبقًا.

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لقد كان التطبيق بمثابة الدعامة الأساسية على هواتف Galaxy الذكية لفترة من الوقت، لكن الشركة قررت جعل Google Letters هو التطبيق الافتراضي على أجهزة Galaxy من الآن فصاعدا.هذه الخطوة ليست مفاجأة تمامًا. قامت سامسونج بالتخلص التدريجي من التطبيق منذ إطلاق S22 في عام 2022، وذلك بفضل الدعم الأفضل لرسائل RCS في رسائل Google. ولكنه لا يزال مثبتًا مسبقًا لرسائل Samsung على الأجهزة حتى يتمكن عشاق Samsung من اختيار استخدام تطبيق المراسلة الخاص بـ Samsung بدلاً من ذلك.في منشور في تطبيق Samsung Member رصدته 9to5Google، تقول Samsung: "لن يتم تحميل تطبيق Samsung messages مسبقًا بعد الآن، بدءًا من Flip 6 وFold 6 والموديلات الأحدث. وبدلاً من ذلك، ستوفر رسائل Google تجربة جديدة ومحسنة للمستخدمين. عبر عن مشاعرك، مما يجعل التواصل آمنًا وممتعًا."ومن المتوقع أن يبدأ شحن هاتفي Galaxy Z Flip 6 وZ Fold 6 في 24 يوليو.