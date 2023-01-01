تتجه مركبة الفضاء بولاريس داون إلى الفضاء في مهمتها المدنية

انطلقت كبسولة سبيس إكس دراغون التي تحمل رواد الفضاء الأربعة الخاصين في مهمة بولاريس داون من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعات الأولى من صباح يوم 10 سبتمبر بعد بضعة أسابيع من التأخير. كان من المقرر أن تنطلق المهمة في نهاية أغسطس ولكن تم تأجيلها أولاً بسبب مشكلات فنية، ثم بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة لعودة الطاقم. على متن المركبة جاريد إسحاقمان - الملياردير الذي مول المهمة - والمقدم المتقاعد في سلاح الجو سكوت "كيد" بوتيت، ومهندستي سبيس إكس سارة جيليس وآنا مينون. سيحاولون عدة مرات لأول مرة خلال الرحلة التي تستغرق خمسة أيام، بما في ذلك أول سير تجاري في الفضاء على الإطلاق.
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