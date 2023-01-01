تبدأ من 3,220 مليون جنيه.. الكشف عن أسعار "هيونداي سانتا في" الجديدة كلياً بالسوق المصري



هيونداي سانتا في هيونداي سانتا في

بعد أن أطلقت شركة جي بي أوتو، وكيل علامة "هيونداي" في السوق المصري السيارة "سانتا في Santa Fe" الجديدة كلياً في الخامس من شهر سبتمبر الجاري والتي كنا قد استعرضنا مواصفاتها التفصيلية في تقرير منفصل، أعلنت الشركة اليوم عن الأسعار رسميًا من خلال قائمتها الجديدة مع الإشارة إلى أن الكروس أوفرSUV ليست متاحة في الوقت الحالي.

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أسعار سانتا فيتقدم "سانتا في" بالسوق المصري في فئتين وتبلغ اسعارهما كالتالي:?? الفئة الأولى "Executive" بسعر 3,220,000 جنيه?? الفئة الثانية "Calligraghy" بسعر 3,770,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد "سانتا في" الجديدة كليًا على نظام هجين يتكون من محرك سعته 1.6 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 235 حصان وعزم دوران أقصى 367 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 6 سرعات، إلى جانب بطارية ليثيوم أيون (سعة 60 أمبير) ويتم تقديم السيارة إما بنظام الدفع الثنائي أو الكلي للعجلات.أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في كلا فئتيها لتتضمن الآتي:• وسائد هواء أمامية للسائق والراكب الأمامي• وسائد هواء جانبية وستارية• فرامل مانعة للانغلاق ABS• نظام ثبات إلكتروني ESC• نظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC• نظام التوازن عند المنحدرات HDC• تحذير من الاصطدام الأمامي FCW• فرامل يد إلكترونية EPB• نظام الفرامل المؤقت (Auto Hold)• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX• نظام تحذير المسافة الأمامية والجانبية والخلفية• تحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج• كاميرا 360 درجة• خاصية ايقاف السيارة بعد التصادم• نظام مراقبة النقاط العمياء BSD• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS• مثبت ومحدد سرعةوتتميز الفئة الثانية بـ(مثبت سرعة ذكي، نظام تحذير عند الخروج من الحارة المرورية والمساعدة على البقاء فيها، وفرامل تلقائية عند الطواريء).