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تبدأ فيراري باختبار سيارتها الكهربائية الأولى في مارانيلو

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صورة الخبر: مارانيلو
مارانيلو

بدأت فيراري باختبار أول سياراتها الكهربائية في مدينة مارانيلو الإيطالية حيث مقر الشركة، وبالنظر للهيكل التمويهي، يبدو أن السيارة ستتبنى العديد من التقنيات الكهربائية من مازيراتي.

في حين أن التفاصيل لا تزال نادرة، تشير التقارير إلى أن السيارة تخضع لاختبارات صارمة. ويبدو أن السيارة المموهة بشدة، عبارة عن سيارة رياضية منخفضة التعلق، تتماشى مع الحمض النووي لفيراري لتقديم أداء وجماليات متناغمين.

يمثل هذا فصلاً محورياً لتاريخ فيراري، العلامة التي ارتبطت بمحركات V8 و V12 الصاخبة، حيث تبدأ رحلتها نحو الكهرباء. في حين أن العديد من العملاء لن يرغبوا بشراء فيراري كهربائية، فمن المؤكد أن السيارة ستجد عملاء عند وصولها.
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المصدر: سعودى شفت

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