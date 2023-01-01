تبحث وكالة الفضاء المصرية تعزيز التعاون مع وفود رفيعة المستوى

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، وفدًا رفيع المستوى من دولة البرازيل بمقر الوكالة في المدينة الفضائية.تناول الاجتماع بين الجانبين سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، حيث أعقب الاجتماع جولة تفقدية اطلع خلالها الوفد البرازيلي على منشآت الوكالة، بما في ذلك المباني والمعامل المخصصة لاختبار وتجميع الأقمار الصناعية. وقد أعرب الوفد عن إعجابه الكبير بالتطور العلمي الملحوظ الذي حققته الوكالة في هذا المجال.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!