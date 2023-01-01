تبحث كندا فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية الصينية

كما زاد عدد السيارات الواردة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أمثال، بعد أن بدأت شركة تسلا للسيارات الكهربائية في شحن سياراتها من طراز "موديل واي" التي يتم انتاجها في مصنع الشركة بمدينة شنغهاي الصينية.
ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، لتتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن الحكومة الكندية لم تتخذ حتى الآن قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدما في فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، ولكنها على الأرجح سوف تعلن قريبا بدء المشاورات بشأن هذه الرسوم.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 2ر2 مليار دولار كندي مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.
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