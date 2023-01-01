تبحث كاديلاك عن مدير تسويق لـ سيليستيك، وتعد العملاء “بالمفاجئات السارة”



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

عادت كاديلاك إلى قطاع السيارات فائقة الفخامة مع إطلاق سيارتها سيليستيك، والتي تأتي بسعر 340 ألف دولار. تعد الشركة العملاء بتجربة ملكية تستحق السعر المرتفع، بالإضافة إلى إمكانيات التخصيص، لمحت الشركة إلى المفاجآت والمسرات التي لم تكشف عنها بعد.



حاليًا، تبحث كاديلاك عن مدير تسويق لسيارتها سيليستيك، والذي سيشمل دوره الإشراف على رحلة العملاء بأكملها. والتعاون مع فرق من Cadillac House في التصميم والهندسة وإدارة البرامج لضمان تلبية تجربة العملاء لمعايير سيليستيك.



سيكون مدير تسويق المنتجات مسؤولاً أيضًا عن تطوير استراتيجية اتصالات لإبقاء العملاء على اطلاع بحالة سيارتهم. مع وجود عدد محدود فقط من سيليستيك تصنع يدوياً، قد يواجه العملاء أوقات انتظار طويلة.