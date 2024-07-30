تبتلع الرمال طفلين بأحد الشواطئ بالدنمارك.. «حاصرتهم 40 دقيقة»

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واقعة مأساوية غريبة، أبطالها شقيقين يحملان الجنسية الألمانية، أعمارهما 9 و12 عامًا، كانا في إجازة على أحد شواطئ الدنمارك رفقة عائلتهما، لكن فجأة ابتلعتهم الرمال بعد حفرهما لقبرهما بأيديهما، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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الشرطة الدنماركية قالت، إن الواقعة حدثت يوم اليوم الأربعاء، بعدما دفن الطفلين في الرمال، إذ قاما بحفر حفرة في أحد الكثبان الرملية في شمال غرب الدنمارك يوم الأحد، وذلك أثناء وجودهما رفقة أسرتهما في شمال شبه جزيرة يوتلاند الدنماركية.الأطفال تحت الرمال لمدة 40 دقيقةوقالت الشرطة، إن السلطات الصحية أفادت بأن الصبية لقيا حتفهما مساء الثلاثاء، وذكرت تقارير إعلامية أنهما كانا يقضيان إجازة مع عائلتهم، حيث جاءوا من العاصمة الألمانية ميونيخ، وظلوا محاصرين تحت الرمال لمدة تصل إلى 40 دقيقة أثناء محاولات إخراجهما.انتشال الأطفال بواسطة رجال الإطفاء والشرطةوتم انتشال الأطفال بواسطة رجال الإطفاء والشرطة بمساعدة السكان المحليين، وتم نقلهم بطائرة هليوكوبتر في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي في مديتى آرهوس التي تعد ثاني أكبر مدينة في الدنمارك، ولقيا حتفهما بعد وصولها بيومين، واعتبرت شرطة وسط وغرب يوتلاند يوم الأربعاء إن الحادثة مآساوية.كانت السلطات الدنماركية قد حذرت من الكثبان الرملية على الساحل الغربي، حيث أدت الأمطار الغزيرة الأخيرة إلى عدم استقرار الكثبان الرملية.