تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط خسائر 5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية
تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع بين الارتفاعات والانخفاضات .
خسر رأس المال السوقي للأسهم 5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.096.8 تريليون جنيه.
ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 30497 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة.
ربح مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.26 % ليغلق عند مستوى 10131 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.3مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين للبيع وسط تداولات 3.6 مليار جنيه.
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