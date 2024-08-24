آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط خسائر 5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط خسائر 5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع بين الارتفاعات والانخفاضات .

خسر رأس المال السوقي للأسهم 5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.096.8 تريليون جنيه.

ربح مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 30497 نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعود بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.26 % ليغلق عند مستوى 10131 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 2.3مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين للبيع وسط تداولات 3.6 مليار جنيه.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تباين مؤشرات البورصة المصرية وسط خسائر 5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27412

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام