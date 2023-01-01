تابلت جديد من شاومي 5G ينافس Apple iPad بسعر مخفض

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أعلنت شركة شاومي عن توسيع نطاق توفر جهازها اللوحي "Redmi Pad Pro 5G" ليشمل الأسواق الأوروبية وسوق المملكة المتحدة، بعد إطلاقه سابقاً في الهند، وعلى الرغم من أن الجهاز اللوحي يشبه إلى حد كبير الطراز السابق "Redmi Pad Pro"، إلا أن الترقية الأساسية تتمثل في دعم اتصال 5G.

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يبدأ سعر جهاز "Redmi Pad Pro 5G" من 279 جنيهًا إسترلينيًا في إنجلترا و379.90 يورو في منطقة اليورو.تتنوع التكوينات حسب المنطقة، حيث يتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وتخزين يصل إلى 256 جيجابايت. تشمل الطلبات المسبقة غلافًا مجانيًا، بالإضافة إلى ملحقات إضافية مثل سماعات "Redmi Buds 5" أو قلم "Redmi Smart Pen".هدية الثانوية العامة..تابلت جديد من شاومي ينافس Apple iPad بسعر محصلشيتميز "Redmi Pad Pro 5G" بشاشة LCD قياس 12.1 بوصة بدقة 2.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات اللمس 180 هرتز. تصل سطوع الشاشة إلى 600 نيت، وتدعم Dolby Vision، ومحمية بزجاج كورنينج غوريلا 3.يعمل الجهاز على معالج Snapdragon 7s Gen 2 ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، مع معالج رسوميات Adreno 710. يوفر الجهاز ذاكرة RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت وتخزين UFS 2.2 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن توسيعه حتى 1.5 تيرابايت عبر بطاقة microSD. يعمل بنظام التشغيل HyperOS المبني على Android 14.بالنسبة للكاميرات، يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يشمل أيضًا مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومكبرات صوت رباعية تدعم Dolby Atmos، وميكروفونين.أبعاد الجهاز هي 280 × 181.85 × 7.52 مم ووزنه 571 جرامًا. تشمل خيارات الاتصال 5G، وWi-Fi 6 (802.11 ac) على نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، وBluetooth 5.2، وUSB Type-C 2.0، ويأتي ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 33 وات.وفي أخبار أخرى، ظهرت تفاصيل جديدة عن هاتف "Xiaomi 15 Ultra". وفقًا لتسريب من المسرب Ice Universe، سيأتي "Xiaomi 15 Ultra" بإعداد كاميرا رباعية، تشمل عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 4x.