تؤكد Realme تفاصيل كاميرا وشاشة هاتف GT6



Realme Realme

سيتم إطلاق هاتف Realme GT6 في 20 يونيو، والآن ظهرت بعض التفاصيل الجديدة التي تكشف عن الهاتف الذكي.



فقد كشفت الشركة نفسها أن الهاتف سيحتوي على مستشعر Sony LYT-808 للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويجب أن نتوقع أيضًا عدسة مقربة 2x.



سيستخدم الهاتف الجديد أيضًا لوحة 8T LTPO OLED من BOE مع سطوع يصل إلى 6000 نتس في المتر المربع و 2160 هرتز PWM، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الشركاء.

قد يعجبك أيضا...

كشفت نفس الرسالة الصحفية أيضًا أن تكلفة الهاتف ستكون أقل من 1000 يورو (حوالي 1100 دولار أو 90 ألف روبية هندية)، وهذا ليس بمثابة مفاجأة كبيرة، إذ لم تبيع Realme مطلقًا هاتفًا ذكيًا بهذا السعر المرتفع. ويبقى أن نرى مدى قربه من مستوى 1000 يورو.تؤكد الصفحة المقصودة لإعداد Realme أيضًا أن GT 6 سيحتوي على محرك HyperTone Image ويدعم تسجيل فيديو 4K Dolby Vision. نعلم أيضًا أن الهاتف سيحتوي على معالج Snapdragon 8s Gen 3، الذي يغذي ميزات الذكاء الاصطناعي مثل Smart Loop والإزالة الذكية ووضع الرؤية الليلية.سيتم الإعلان العالمي عن GT6 يوم الخميس المقبل، لكنه يباع بالفعل في الصين تحت اسم GT Neo6.