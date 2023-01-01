تؤدي عادات روتينية إلى الإصابة بمرض السكري

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يمكن أن يكون نمط الحياة هو السبب في إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2، والذي يعد في كثير من الحالات مرضا غير قابل للشفاء.





واعتبر الأطباء المعالجون أنه من الضروري تذكيره، الذين أخبروا بالعادات اليومية التي تؤدي إلى تطور هذا المرض.





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على وجه الخصوص، وفقا للخبراء، واحدة من هذه العادات هي طريقة تناول الطعام بشكل عشوائي: الشخص إما جائع لفترة طويلة أو الإفراط في تناول الطعام، وفقا لتقارير NEWS.am Medicine.وأوضح الأطباء أنه مع مثل هذا النظام الغذائي هناك قفزات حادة في نسبة السكر في الدم، مما له تأثير سيء على عملية إنتاج الأنسولين.كما أن أحد العوامل في ظهور مرض السكري من النوع 2 هو الاستهلاك اليومي لعدد كبير من الأطعمة الحلوة ويعتبر الخبراء أن عادة إضافة السكر إلى المشروبات خطيرة بشكل خاص. وفقا لهم، من السوائل المحلاة، يتم امتصاص السكر في الدم بسرعة أكبر، مما يدفع الجسم على الفور إلى إنتاج المزيد من الأنسولين.وفي مثل هذه الظروف، ينشأ تحمل الأنسولين بسرعة - وهو شرط أساسي مباشر لمرض السكري.بالإضافة إلى ذلك، يحث العلماء على عدم تناول الطعام في الليل وفي هذا الوقت من اليوم، يجب أن يستريح البنكرياس.والحاجة إلى هضم الطعام في الليل تستنزف احتياطيات الأنسولين، والتي يمكن أن تسبب المرض.خطير من حيث ظهور مرض السكري واكتساب الوزن الزائد، أولا وقبل كل شيء، سريع ومكثف.تلعب الأنسجة الدهنية البيضاء دورا حاسما في حدوث مرض السكري خاصة تلك التي تحيط بالأعضاء الداخلية (الأنسجة الدهنية الحشوية) وقال العاملون الطبيون إن القفزة الحادة في الوزن تزيد بشكل كبير من فرص بدء مرض السكري في التطور".مرض السكرييشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز) والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة. كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.