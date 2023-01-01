تأهل تاريخي للملكي في دوري أبطال أوروبا

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انتهت منذ لحظات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز الميرنجي بنتيجة 2-1 في ريمونتادا تاريخية.



وشهد الشوط الأول العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الطرفين، حيث كاد فريق ريال مدريد أن يسجل الهدف الأول في أولى الركلات الركنية للفريق الإسباني في الدقيقة الأولى من عمر المواجهة، لكنها مرت بسلام على فريق بايرن ميونخ.



وأضاع اللاعب فينسيويس جونيور العديد من الكرات، والتي كان أبرزها في الدقيقة الثالثة و27 من عمر الشوط الأول.

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وسدد اللاعب هاري كين لاعب البافاري كرة خطيرة في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، ولكن لونين أخرجها ببراعة.وحاول اللاعب جود بيلينجهام التسديد في العديد من الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، ولكن التسديدات كانت تصطدم في أقدام مدافعي بايرن ميونخ.وراوغ اللاعب فينيسيوس جونيور العديد من اللاعبين في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، حيث كاد أن يحرز الهدف الأول، ولكن مدافعي الفريق الألماني قطعوا الكرة في اللحظات الأخيرة.وغادر اللاعب جنابري المباراة في أولى أحداث الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة، ثم قام المدرب الألماني توماس توخيل بالدفع بألفونسو ديفيز.وحاول لاعبو بايرن ميونخ التسجيل في العديد من الهجمات الخطيرة، لكن لاعبي ريال مدريد كانوا يقطعون الكرة من على خط منطقة الجزاء.وكاد اللاعب البرازيلي فينيسيوس أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، ولكن الكرة اصطدمت في لاعبي بايرن، لتخرج إلى ركلة ركنية لم يتمكن لاعبو مدريد من التسجيل منها.وشهدت الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول ضغطا متواصلا من قبل لاعبي ريال مدريد، ولم يتمكنوا من التسجيل.وتصدى لونين للعديد من الكرات الخطيرة التي سددها لاعبو بايرن ميونخ في العديد من اللحظات خلال أحداث الشوط الأول.واحتسب الحكم نحو دقيقة واحدة وقتا بدلا من الضائع، ثم انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين.وفي أحداث الشوط الثاني، حاول اللاعب فينسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء ولكن مانويل نوير تصدى لها وأخرجها إلى ركلة ركنية لصالح الفريق الإسباني.وطالب هاري كين من حكم المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء بعد اصطدامه مع أحد لاعبي ريال مدريد داخل منطقة الجزاء، بعدما سدد كرة خطيرة أبعدها لونين حارس الميرنجي.ومرر فينيسيوس كرة خطيرة في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، إلى اللاعب رودريجو الذي سدد الكرة ببراعة لتمر بجانب العارضة اليسرى للحارس الألماني مانويل نوير.واحتسب حكم اللقاء خطأ لصالح فريق ريال مدريد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليسددها رودريجو ببراعة، ليقوم نوير بتصديها ببراعة أخرى لا مثيل لها.وأظهر نوير تألقه مجددًا بعد التصدي لكرة خطيرة من اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.وكاد جمال موسيالا لاعب فريق بايرن ميونخ أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ولكن حارس مرمى الفريق الإسباني تصدى لها ببراعة.وسجل اللاعب ألفونسو ديفيز الهدف الأول لصالح فريق بايرن ميونخ في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعدما راوغ روديجير ثم سدد الكرة بقوة كبيرة على يسار لونين حارس مرمى ريال مدريد.وأجرى أنشيلوتي عددا من التبديلات بعد استقبال الهدف الأول، حيث أخرج كروس وتشواميني وأدخل كامافينجا ولوكا مودريتش.وأحرز ريال مدريد هدف التعديل بشكل عكسي في ركلة ركينة من قبل مودريتش، ولكن شاهد حكم المباراة تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف واحتسب ضربة حرة لصالح الاعب كيميتش الذي سقط على الأرض بعد اصطدامه مع ناتشو لاعب ريال مدريد.وأدخل مدرب ريال مدريد اللاعب إبراهيم دياز بدلًا من اللاعب رودريجو في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.وظل فريق ريال مدريد متأخرا حتى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، والتي شهدت تسجيل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق اللاعب خوسيلو الذي أحرز الهدف بعدما وقعت الكرة من يد مانويل نوير في خطأ كارثي.وأحرز ريال مدريد هدف الفوز بشكل قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع والمقدر بنحو 9 دقائق، عن طريق اللاعب خوسيلو اللاعب الذي أدخله المدرب الإيطالي في المباراة.وأنهى حكم المواجهة اللقاء بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، ليعلن فوز الميرنجي بنتيجة 2-1، وبنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، ليحسم صعوده بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.