تأكد غياب السولية عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة



عمرو السولية عمرو السولية

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التى أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.



وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.



ومن المتوقع أن يغيب السولية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري.

قد يعجبك أيضا...

وأجرى الجهاز الفني تعديلًا على تشكيل الأهلي بعد إعلانه بشكل رسمي بإشراك كريم نيدفيد بدلًا من عمرو السولية، الذي خضع لفحوصات طبية، وأجرى أشعة أمس أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة بالقدم اليسرى.وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري.