تأكد غياب السولية عن الأهلي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التى أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت إصابته بشد فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يغيب السولية عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري.
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