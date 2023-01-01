تأجيل مهمة إطلاق صاروخ SpaceX إلى الفضاء بسبب خطأ فني

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أرجأت شركة سبيس إكس إطلاق مهمة تاريخية إلى الفضاء والتي ستشهد سير طاقم مكون من 4 أفراد في الفضاء في مهمة هى الأولى من نوعها.

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وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، أدى تسرب الهيليوم في موقع إطلاق مهمة بولاريس داون إلى تأجيل محاولة إطلاق المركبة صباح الثلاثاء ليوم واحد من أجل إصلاح المشكلة وإجراء فحوصات أمان إضافية.وكتبت شركة سبيس إكس في بيان على حسابها الرسمي بموقع إكس: "يعمل الفرق على فحص مشكلة تسرب الهيليوم فيما لايزال الطاقم يستعد للمهمة في مدار أرضي منخفض، فيما سنرجأ فرصة الإطلاق التالية إلى مابعد 28 أغسطس."وتستهدف سبيس إكس نفس موعد الإطلاق يوم الأربعاء الساعة 3:38 صباحًا بالتوقيت الشرقي، 8:38 صباحًا بتوقيت جرينتش، من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا في فلوريدا، مع نافذتي إطلاق إضافيتين في الساعة 5:23 صباحًا بالتوقيت الشرقي و7:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي.ومنن المتوقع أن تتم عملية السير في الفضاء بعد 3 أيام من بدء المهمة، والهدف الأساسي هو اختبار بدلات النشاط خارج المركبة (EVA) الجديدة التي طورتها سبيس إكس.وجرى تصميم بدلات EVA هذه لنقل البشر إلى مسافات أبعد في الفضاء أكثر من أي وقت مضى، وهي قادرة على تحمل الإشعاع القاسي الذي سيتعرض له رواد الفضاء داخل أحزمة فان ألين التي ستمر من خلالها مركبة بولاريس داون.ويقود المهمة ملياردير التكنولوجيا جاريد إسحاقمان، الذي يمول شخصيًا أيضًا المشروع الذي يستمر 5 أيام، وهو العضو الوحيد في الطاقم المكون من أربعة أفراد الذي سافر إلى الفضاء من قبل، حيث سافر على متن مركبة كرو دراجون في مهمة أخرى ممولة ذاتيًا في عام 2021.