تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر بسبب معسكر المنتخب الوطني



كأس مصر كأس مصر



أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر وإقامة باقي المباريات في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.



قرارالتأجيل، جاء بسبب اللائحة التي تنص على تأجيل مباريات الفرق التي يتم استدعاء 3 لاعبين منها على الأقل للمنتخبات خلال الأجندة الدولية.



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وجاءت القائمة كالتالي:

قد يعجبك أيضا...

محمد الشناويمصطفي شوبيرمحمد عوادمهدي سليمانمحمد عبد المنعمرامي ربيعهياسر إبراهيماحمد رمضان بيكهاممحمد هانيأكرم توفيقمحمد حمدياحمد فتوحمروان عطيةحمدي فتحياحمد نبيل كوكاامام عاشوراحمد سيد زيزوناصر ماهرمحمد صلاحمصطفي فتحيمحمود حسن تريزيجيهمصطفي محمدمحمد الشاميأحمد أمين أوفامحمد شريف