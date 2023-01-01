تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر بسبب معسكر المنتخب الوطني

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كأس مصر


أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر وإقامة باقي المباريات في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.

قرارالتأجيل، جاء بسبب اللائحة التي تنص على تأجيل مباريات الفرق التي يتم استدعاء 3 لاعبين منها على الأقل للمنتخبات خلال الأجندة الدولية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان
محمد عبد المنعم

رامي ربيعه

ياسر إبراهيم

احمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

احمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

احمد نبيل كوكا

امام عاشور





احمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف

المصدر: elbalad

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