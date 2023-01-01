تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر بسبب معسكر المنتخب الوطني

محمد الشناوي
أعلن اتحاد الكرة المصري، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر وإقامة باقي المباريات في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب من نادي بيراميدز.
قرارالتأجيل، جاء بسبب اللائحة التي تنص على تأجيل مباريات الفرق التي يتم استدعاء 3 لاعبين منها على الأقل للمنتخبات خلال الأجندة الدولية.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وجاءت القائمة كالتالي:
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