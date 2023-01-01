تأجيل حفلات ميريام فارس بعد تعرضها لحادث

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تأجيل حفلات ميريام فارس بعد تعرضها لحادث

تعرضت المغنية اللبنانية ميريام فارس لحادث منذ أيام ادى إلى خضوعها لعملية جراحية، مما وضعها في مأذق بعد أن اتفقت على احياء بعض الحفلات خلال شهر نوفمبر الجاري، كما أن جمهورها حزن عند سماع هذا الخبر وتمنوا لها الشفاء.

وأعلنت شركة إنتاجها "ميريام ميوزيك" في بيان أصدرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي Facebook، عن إيقاف حفلات المغنية خلال هذا الشهر حتى تستعيد عافيتها.

وجاء في البيان: "تعلن شركة ميريام ميوزيك عن تعليق نشاطات ملكة المسرح ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1-11-2017، وذلك جراء حادث تعرضت له أدى الى خضوعها لعملية جراحية، ونود أن نتقدم لجزيل الشكر لشركات الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في إصابتها، وسيتم الإعلان عن مواعيد حفلات ميريام الجماهيرية لعام 2017، في حينها ونتمنى الشفاء العاجل لنجمتنا".

المصدر: فى الفن

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