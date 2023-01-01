تأثير البوتوكس على مظهر المشاهير..من التجاعيد إلى الإشراق..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

في كثير من الأوقات ما نتعجب من التغييرات السحرية التي تظهر على المشاهير، وجمالهم الذي لا يشيخ وملامحهم المنحوتة، ويكون السبب الرئيسي في ذلك هو البوتوكس.



-ما يحدث في علاج البوتوكس



البوتوكس هو علاج تجميلي شائع يتم فيه حقن كميات صغيرة من سم البوتولينوم من النوع أ في عضلات وجه محددة، ويساعد هذا على شل هذه العضلات مؤقتًا، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وغالبًا ما يتم استخدامه على الجبهة وحول العينين وبين الحاجبين (خطوط العبوس)، ويكون هذا الإجراء سريع، وعادة ما يستغرق حوالي 10-15 دقيقة، وخلال هذا الوقت، يقوم أخصائي طبي مدرب بإدارة سلسلة من الحقن الصغيرة في المناطق المستهدفة، حسبما جاء «بتايمز أوف إنديا».

قد يعجبك أيضا...

-العناية بعد البوتوكس? تجنب فرك أو تدليك المنطقة المعالجة لمدة 24 ساعة على الأقل:يساعد هذا في منع انتشار البوتوكس إلى مناطق غير مقصودة.? البقاء منتصبًا لمدة 4-6 ساعات بعد الحقن:يساعد هذا على استقرار البوتوكس بشكل صحيح في العضلات.?تجنب التمارين الشاقة والحرارة المفرطة (مثل الساونا أو أحواض المياه الساخنة) لمدة 24 ساعة:يقلل هذا من خطر زيادة تدفق الدم الذي قد ينشر السم.-مدة تأثير البوتوكستستمر تأثيرات البوتوكس عادة من 3 إلى 6 أشهر، بالنسبة لأولئك الذين يتلقون علاجاتهم الأولى، قد تتلاشى التأثيرات بشكل أسرع، حوالي 3 أشهر، ومع ذلك، مع علاجات التجديد المنتظمة، يمكن أن تمتد المدة حتى 6 أشهر، وذلك لأنه بمرور الوقت، يتم تدريب العضلات على الاسترخاء، مما يساعد في الحفاظ على المظهر الأكثر نعومة لفترة أطول.-الآثار الجانبية لعلاج البوتوكس? الألم أو التورم أو الكدمات في موقع الحقن:هذه هي الأكثر شيوعًا وعادة ما تهدأ في غضون أيام قليلة.? الصداع:يعاني بعض المرضى من صداع خفيف بعد العلاج.? تدلي الجفون أو الحواجب:يحدث هذا عندما ينتشر البوتوكس إلى المناطق المجاورة ويختفي عادةً في غضون أسابيع قليلة.? الابتسامة الملتوية أو سيلان اللعاب:نادر ولكنه ممكن إذا أثر السم على العضلات حول الفم.? جفاف العين أو الدموع المفرطة:هذه الأعراض مؤقتة ويجب أن تتلاشى بمرور الوقت. من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا استمرت أي آثار جانبية أو إذا ظهرت أعراض أكثر خطورة.-فئات محظورة من البوتوكس? النساء الحوامل أو المرضعات:لا توجد أبحاث كافية حول تأثيرات البوتوكس على الأطفال الذين لم يولدوا بعد أو الرضع.?الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية:يمكن أن يجعل البوتوكس الحالة أسوأ لجميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض هذه الحالات.? الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أي مكونات في البوتوكس أو الذين أصيبوا برد فعل تحسسي تجاه منتج آخر من منتجات توكسين البوتولينوم:يمكن أن تؤدي الحساسية إلى مضاعفات خطيرة مثل التورم أو صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.? الأشخاص الذين يعانون من عدوى في موقع الحقن:يمكن أن يؤدي حقن البوتوكس في منطقة مصابة إلى تفاقم العدوى وانتشارها إلى أجزاء أخرى من الوجه أو الجسم.