تأتي مقطورة CyberTrailer بسعر 175,000 دولار وتولد الطاقة والمياه



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت شركة Living Vehicle عن مقطورتها CyberTrailer المصممة على نمط تيسلا سايبرترك، والتي تجمع بين الفخامة والاكتفاء الذاتي بقدرة على توليد الطاقة والمياه.



تستخدم CyberTrailer طاقتها ألواح شمسية مدمجة تستخدمها لتوليد الطاقة، ويمكنها شحن سيارات عديدة مثل تيسلا سايبرترك وريفيان R1T وفورد F-150 لايتنينج. وتستطيع المقطورة أيضاً سحب بخار المياه من الجو ووتحويلها لمياه شرب نظيفة.



تتميز المقطورة بوسائل راحة فاخرة، مما يجعلها مكانًا مريحًا للعيش خارج المدن وبعيداً عن الشبكة الكهربائية، وستبدأ عمليات تسليم CyberTrailer للعملاء في عام 2025 ويمكن تسجيل الحجز بدفعة مقدمة 100 دولار فقط من أصل سعرها الكامل والبالغ 175,000 دولار.