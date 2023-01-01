تأتي كوينجسيج تشيميرا بمزيج من أجيرا RS وجيسكو وCC850

أعلنت كوينجسيج عن إطلاق سيارة جديدة باسم “تشيميرا”، والتي تمثل مزيجاً فريداً من ثلاثة سيارات مميزة من الشركة: أجيرا RS، يسكو، وCC850. تأتي كوينجسيج تشيميرا لتجمع بين أفضل ما تقدمه السيارات الثلاثة، مع أداء مذهل وتصميم فريد.
تستمد كوينجسيج تشيميرا تصميمها من لغة الشركة وتدمج من أجيرا RS وجيسكو وCC850، مما يمنحها مظهراً فريداً يجمع بين الخطوط الأنيقة والتفاصيل الديناميكية. تتميز السيارة بواجهة أمامية مستوحاة من يسكو، مع مصابيح حادة وشبكة تهوية كبيرة تعزز من مظهرها الرياضي. الجوانب والأقواس العريضة تعكس تصميم أجيرا RS، بينما يستلهم الجزء الخلفي من كوينجسيج CC850، مما يمنحها مظهراً حديثاً ومتطوراً.
هذه السيارة تعود ملكيتها لرئيسالاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، الذي امتلك أجيرا RS لمدة ست سنوات، وبعد أن كشفت كوينجسيج عن CC850 بناقل حركة يدوي فريد في 2022، قرر بن سليم جعل سيارته الخارقة أكثر خصوصية. وتواصل مع الشركة السويدية بفكرة تعديل أجيرا RS لتحمل محرك يسكو، وناقل حركة CC850. ولبى كريستيان فون كونيغسيغ طلب عميله الخاص.
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