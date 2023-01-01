تأتي تويوتا GR86 2025 بتفاصيل أكثر دقة وإصدار محدود باللون الأخضر



تويوتا GR86 2025 تويوتا GR86 2025

أعلنت تويوتا عن تحديثات سيارتها GR86 لموديل 2025 بما في ذلك تحسين ديناميكيات القيادة وإطلاق إصدار محدود باللون الأخضر. تهدف هذه التحسينات إلى تعزيز سمعة GR86 كسيارة رياضية ممتعة للقيادة مع إضافة نسخة فريدة وأنيقة إلى التشكيلة.

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تشهد سيارة GR86 2025 عدة ترقيات في أنظمة التعليق والتوجيه، مما يؤدي إلى تحسين تجربة القيادة ورشاقة السيارة واستجابتها، يضمن الشاسيه المحدث أن تكون GR86 متوازنة ودقيقة سواء على الطرق أو على حلبات السباق.للاحتفال بموديل 2025 تقدم تويوتا إصدارًا محدودًا باللون الأخضر من GR86 يوفر طلاء حصري وشعارات فريدة ولمسات داخلية مخصصة.تحمل تويوتا GR86 2025 محرك بوكسر سعة 2.4 لتر، ينتج قوة تبلغ 228 حصانًا و250 نيوتن متر من عزم الدوران. يتيح هذا المحرك للسيارة تسارع 0-100 كم/س في حوالي 6.1 ثانية.تتميز GR86 بداخليو موجهة نحو السائق مع تشطيبات عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة. تأتي السيارة مجهزة بنظام معلومات ترفيهي حديث يتضمن شاشة لمس كبيرة، وميزات الاتصال مثل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي فاخر. تركز الداخلية على الراحة والوظائف ما يعزز من تجربة القيادة العامة.