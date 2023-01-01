تأتي تويوتا GR86 2025 بتفاصيل أكثر دقة وإصدار محدود باللون الأخضر

أعلنت تويوتا عن تحديثات سيارتها GR86 لموديل 2025 بما في ذلك تحسين ديناميكيات القيادة وإطلاق إصدار محدود باللون الأخضر. تهدف هذه التحسينات إلى تعزيز سمعة GR86 كسيارة رياضية ممتعة للقيادة مع إضافة نسخة فريدة وأنيقة إلى التشكيلة.تشهد سيارة GR86 2025 عدة ترقيات في أنظمة التعليق والتوجيه، مما يؤدي إلى تحسين تجربة القيادة ورشاقة السيارة واستجابتها، يضمن الشاسيه المحدث أن تكون GR86 متوازنة ودقيقة سواء على الطرق أو على حلبات السباق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!