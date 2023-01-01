

بيومي فؤاد يكشف: عادل إمام رشحني مرتين للعمل معه.. سبني عندما رفضت بيومي فؤاد يكشف: عادل إمام رشحني مرتين للعمل معه.. سبني عندما رفضت

رغم مشاركته في العديد من الأعمال الفنية في آن واحد، اعترف الممثل بيومي فؤاد بأن أمنية العمل أمام الفنان عادل أمام لم تتحقق بعد.



وقال بيومي فؤاد في برنامج "بيومي أفندي" إنه رغم تعاونه مع الكثير من الفنانين، إلا أنه حتى الآن لم يحقق أمنية التعاون مع عادل إمام أو يحيى الفخراني أو شريف منير.



وقال بيومي لأحمد زاهر الذي كان ضيف الحلقة: "الفنان الكبير عادل إمام لم ألتق معه بعد، تم ترشيحي أمام الزعيم مرتين أو هو رشحني مرتين وأنا اعتذرت".

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وعن رد فعل عادل إمام، قال بيومي: "سبني لأنني كنت مشغولا بعمل آخر".