بينينفارينا B95 Gotham الفريدة تجسد “روح بروس واين” بسعر 5.3 مليون دولار



بينينفارينا B95 Gotham بينينفارينا B95 Gotham

كشفت بينينفارينا عن إبداع مذهل فريد من نوعه يستند على B95 Gotham، مصمم لتجسيد “روح بروس واين”، وبسعر 5.3 مليون دولار.

قد يعجبك أيضا...

تجمع هذا المركبة الفريدة بين التصميم الفاخر والتكنولوجيا المتقدمة والفخامة التي لا مثيل لها، مجسدةً جوهر سيارة باتمان الحديثة لهواة الجمع المميزين. تتميز B95 Gotham بتصميم دراماتيكي وأنيق يستلهم من أسلوب البطل الخارق مع خطوط جريئة ولمسة سوداء مطفية وعناصر تصميمية مميزة،تقدم السيارة حضورًا لافتًا على الطريق. وتتميز بملف أيروديناميكي وبهيكل خفيف الوزن المصنوع من الكربون فايبر، ما يضمن توازن الأداء والجاذبية البصرية. تحت الغطاء، تحمل B95 Gotham نظام دفع كهربائي قوي يوفر أداءً استثنائيًا. يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من ثانيتين بفضل قوة 1,874 حصان، وتوفر تجربة قيادة تنافس أسرع السيارات الخارقة. يكمل هذا الأداء ميزات التحكم والتعامل المتقدمة وأنظمة التعليق المتطورة.في الداخل، تأتي B95 Gotham بمقصورة فاخرة ومتقدمة تقنيًا، تتميز بمواد عالية الجودة وتفاصيل مصممة خصيصًا. تم تصميم الجزء الداخلي لتوفير أقصى درجات الراحة والرقي، مع تنجيد مخصص من الجلد، وأنظمة معلومات وترفيه متقدمة، ولمسات شخصية تلبي تفضيلات المالك.