بينها مواجهتي بيراميدز.. الأهلي يطلب تعيين حكام أجانب لـ3 مباريات

ومن المنتظر أن يسدد الأهلي باقي تكاليف استقدام الحكام الأجانب لمباراتي بيراميدز الثانية، ثم مباراة المصري.
حدد الأهلي مبارياته في الدوري الذي يرغب في خوضها بتحكيم أجنبي.
وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان طلب من اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لـ4 من مبارياته في الدوري أولها مباراة القمة ضد الزمالك التي لم تُلعب.
وطلب الأهلي من رابطة الأندية واتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراتي الفريق ضد بيراميدز، وأيضا مباراة المصري.
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وسدد الأهلي الدفعة الأولى من تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباريات وكانت لمباراتي الزمالك، ومواجهة بيراميدز المقبلة.
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