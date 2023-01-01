بينها اضافتك لصورة جماعية دون تواجدك الفعلي!. 3 ميزات جديدة قادمة لـ Google Pixel 9



Google Pixel 9 Google Pixel 9

تجهز شركة جوجل عدة ميزات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، قادمة لهواتف بيكسل 9 القادمة، وفي أحدث التسريبات، ظهرت ميزة Add Me أو “أضفني”، التي ستسمح للمستخدمين اضافتهم في صورة جماعية دون تواجدهم الفعلي بها.

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أكدت شركة جوجل على فعالية Made By Google لإطلاق منتجات استهلاكية جديدة، وسيقام يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، حيث ستكشف الشركة لأول مرة عن 4 طرازات ضمن عائلة جوجل بيكسل 9، بعد أن كانت تقدم طرازين فقط حتى 2022، وأصبحوا 3 طرازات في 2023 بانضمام الهاتف القابل للطي الأول من نوعه من الشركة.وبعد أن روجت جوجل بشكل رسمي عن توفير عدة ميزات مثيرة على أجهزتها القادمة في إعلانات تشويقية، من خلال تكامل بين تطبيقاتها ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، جيميناي، في مرحلة جديدة ستبدأ مع أجهزة بيكسل 9 القادمة.وفي أحدث التسريبات، نشر حساب التسريبات الشهير على تويتر/اكس، Onleaks، مقطع فيديو يبدو رسميًا لترويج جوجل لميزات الذكاء الاصطناعي لهواتف بيكسل 9، وكان المثير في الفيديو المُسرب، ظهور ميزة تحت اسم Add Me، لتمكين المستخدم من إضافة نفسه إلى صورة جماعية دون تواجده الفعلي أثناء التقاطها.الفيديو يعرض الميزة التي تتيح للمستخدمين التقاط صور جماعية تضم الجميع، بما في ذلك المصور نفسه، دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم أو طلب المساعدة من الغرباء، تظهر اللقطات المسربة أن الهاتف يقوم بدمج صورتين بشكل سلس للحصول على صورة جماعية متكاملة مباشرة من تطبيق الكاميرا على الهاتف.كما يسلط الفيديو الضوء على ميزة Pixel Screenshots الجديدة، التي تتيح للمستخدمين البحث عن لقطات شاشة محددة داخل معرض الصور، عن طريق وصف محتويات لقطة الشاشة، مما يسهل العثور عليها.أيضاً تظهر ميزة Super Res Zoom للتقريب أثناء تسجيل فيديوهات في سلسلة بيكسل 9 القادمة، بقدرة تكبير تصل حتى 20 مرة، مما يمثل تحسيناً كبيراً عن الأجيال السابقة التي كانت تقتصر على الصور فقط.لطالما تميزت سلسلة بيكسل من جوجل بكاميراتها القوية، ولكن الذكاء الاصطناعي القادم سيجعلها أكثر تفوقًا، فقد قدمت الشركة في الجيل السابق مجموعة أدوات تحرير وتعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي مثل؛ Magic Editor وFace Unblur وBest Take وNight Sight وAstrophotography، ويبدو أن بيكسل 9 القادمة ستقدم المزيد.من المقرر إطلاق سلسلة بيكسل 9 بأكملها، بالإضافة إلى سماعات بيكسل بودز برو 2 وساعة بيكسل واتش 3 في 13 أغسطس المقبل، حيث يتأكد كل شيء بكشف جوجل النقاب عن منتجاتها الاستهلاكية الجديدة.