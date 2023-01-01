بيع حذاء هوس في مزاد عالمي..بى 152 ألف دولار..

لا يزال "هوس" أسطورة الروك الأميركي إلفيس بريسلي يجتاح جماهيره، حيث تم بيع حذاء شهير له بمبلغ 152 ألف دولار.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إلى أن حذاء الملك الأزرق الشهير المصنوع من جلد الغزال، بيع بمبلغ 152 ألف دولار، في دار المزادات البريطانية "هنري ألدريج آند سون".
وبدأت المزايدة على الحذاء، الذي وصف بأنه "قطعة مميزة من التذكارات التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين"، بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره إلى 152 ألفا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!