بيرسي تاو يفجر مفاجأة حول رحيله عن الأهلي



بيرسي تاو بيرسي تاو

تحدث بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن تطورات كثيرة تخص مستقبله مع القلعة الحمراء، وحقيقة العروض الجنوب إفريقية والخليجية المقدمة له لمغادرة الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال بيرسي تاو في تصريحات للاعلام الجنوب افريقي: "أنا في بيتي الآن، لقد افتقدت المنزل وأنا في فترة راحة وهذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على فترة راحة حقًا، وقدم الأهلي موسمًا رائعًا وأعتقد أننا وضعنا أهدافنا كفريق، لكن شخصيًا تعرضت لإصابة في الجزء الأخير من الموسم، ومازلت أستمتع بوقتي في مصر، ما يكتب غير صحيح. ، لكنه جزء من الأخبار وأنا معتاد على ذلك".وأضاف تاو: "الأهلي أكد لي بعد رحيل المدرب بيتسو أن لدي عقد مع النادي، ومع تواجدي أنا والمدرب بيتسو في الأهلي في ذلك الوقت، كنت أعلم أنه سيأتي وقت يرحل فيه أحدنا، ولا أتحدث إلى أي فريق في جنوب أفريقيا أو في أي مكان آخر هذه شائعات وأنا لا أستمتع بها، وفي مرحلة ما - لا أعرف متى، أود العودة إلى المنزل واللعب وحتى إعطاء فرصة لأمي للحضور إلى الملعب كثيرًا ومشاهدتي ألعب".وتابع تاو: "كان انتقالي إلى برايتون دائمًا بمثابة حلمي، لكن من المؤسف أن الأمور لم تسير على ما يرام، لكن عندما أرى أن الأمور لا تسير على ما يرام، سأكون أول من يقول، دعني أنتقل، وكان من الممكن أن تتم الأمور بشكل مختلف مع الطريقة التي تركت بها صنداونز، لكن الأمر لا يقع على عاتقي، ولا تزال لدي علاقة جيدة مع صنداونز وما زلت أحصل على الكثير من الحب منهم عندما نلعب مع بعضنا البعض، حتى مع الطريقة التي تركت بها صنداونز، وحتى عندما كان يتم تدوير اللاعبين في برايتون، لم أكن أحصل على فرصة".