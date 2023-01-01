بيرسي تاو يعود لتشكيلة الأهلي في مواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: بيرسى تاو
بيرسى تاو

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة الإياب أمام مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا، للاستفادة من قدراته الهجومية لحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر مبكراً.

وغاب بيرسى تاو عن مباريات الأهلى المحلية والأفريقية قبل أن يعود للظهور بديلا فى مباراة الذهاب أمام مازيمبى الكونغولى.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الكونغو.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.

المصدر: youm7

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