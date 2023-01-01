بيرسي تاو يعود لتشكيلة الأهلي في مواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة الإياب أمام مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا، للاستفادة من قدراته الهجومية لحسم اللقاء لصالح المارد الأحمر مبكراً.
وغاب بيرسى تاو عن مباريات الأهلى المحلية والأفريقية قبل أن يعود للظهور بديلا فى مباراة الذهاب أمام مازيمبى الكونغولى.
ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الكونغو.
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