بيراميدز يتحدى قرارات الانضباط ويستدعي "الشيبي" لمواجهة المقاولون العرب

تجاهل بيراميدز الخطاب الوارد من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، باستدعاء المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق، لجلسة استماع في الواحدة ظهر غد الإثنين في شكوى الأهلي ضده، بعد لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر.
واستدعى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللاعب المغربي لخوض لقاء المقاولون العرب غدا الإثنين على ملعب الأخير في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.
ويغيب عن بيراميدز المدافع علي جبر والمهاجم مروان حمدي للإصابة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!