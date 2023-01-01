بيراميدز يتحدى قرارات الانضباط ويستدعي "الشيبي" لمواجهة المقاولون العرب



الشيبي الشيبي

تجاهل بيراميدز الخطاب الوارد من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، باستدعاء المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق، لجلسة استماع في الواحدة ظهر غد الإثنين في شكوى الأهلي ضده، بعد لجوء اللاعب للقضاء المدني ضد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر.



واستدعى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اللاعب المغربي لخوض لقاء المقاولون العرب غدا الإثنين على ملعب الأخير في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري.



ويغيب عن بيراميدز المدافع علي جبر والمهاجم مروان حمدي للإصابة.

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وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادرخط الدفاع: أحمد سامي – محمود مرعي – أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي.خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس