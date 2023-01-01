بيانات بطاقتك الائتمانية معرضة للخطر إذا قمت بالرد على رسالة البريد الإلكتروني المزيفة هذه من Netflix

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وفقًا لموقع 9to5Mac، تستخدم أحدث حملة تصيد احتيالي بريدًا إلكترونيًا يرسله المحتال بشكل عشوائي على أمل أن يتم استلامه من قبل المستهلكين الذين لديهم حسابات نتفليكس.



وسعيًا للتلاعب بمشاعر الضحية، تظهر رسالة البريد الإلكتروني شارة Netflix وتنص على ان صلاحية العضوية الخاصة بك قد انتهت.



تحت شعار “N” الشهير، تستمر الرسالة: “عزيزي العميل، لقد انتهت صلاحية حسابك في Netflix.” وتواصل الرسالة في القول: “ولكن كجزء من الولاء الخاص بنا، يمكنك الآن التمديد لمدة 90 يومًا مجانًا.”

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