بوغاتي تستكشف إنتاج سيارة GT بمحرك V16 أمامي

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تستكشف بوقاتي إمكانية استخدام محرك V16 الجديد من سيارتها توربيون في سيارة GT بمحرك أمامي مستقبلاً. تتماشى هذه الفكرة مع تقاليد بوقاتي في إنتاج سيارات محدودة الإنتاج وعالية الأداء.

أشار رئيس التصميم فرانك هيل إلى سيارة Type 57 SC Atlantic كمصدر إلهام. يمكن أن يؤدي محرك V16، الذي ينتج 1,775 حصان إلى سيارات محدود الإنتاج، ما يصنع بعداً جديداً في مجموعة بوقاتي.

تهدف بوجاتي إلى تلبية سوق متخصص يسعى للحصول على التفرد المطلق والتصاميم المخصصة، مما يعزز جاذبية العلامة التجارية الحصرية.

المصدر: سعودى شفت

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