بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة .. تطورات أسعار الفراخ والبيض

ننشر تطورات بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة والتي تسجل استقرار الفراخ وكذلك البيض بعد تطورات محفوظة وتحرك الأسعار للفراخ البيضاء على مدار الأيام القليلة الماضية وحدوث ارتفاعات متكررة في الأسعار للدواجن.
وسجلت أسعار الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات تراوحت بين 92 و 93 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 103 إلي 110 جنيها بعد ارتفاع ملحوظ الأيام الماضية جراء زيادة النفوق في المزارع مع موجة الحر الحالية التي شهدتها البلاد.
ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 106 و 107 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 84 إلى 85 جنيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!