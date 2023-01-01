بهدف راحة الحجاج.. استخدام "الإسفلت المرن" للمرة الأولى

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر السلامة والراحة أمرًا حاسمًا أثناء موسم الحج، حيث يسعى الحجاج إلى أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وفي هذا السياق، تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم تجربة حج متميزة من خلال اعتماد الابتكارات البيئية والتقنيات المتقدمة، بحسب ما جاء من "سكاي نيوز".

استخدام الأسفلت المرن يشكل حلاً مبتكرًا لتحسين راحة الحجاج خلال المشاعر المقدسة، ويقوم هذا الابتكار على إعادة تدوير المطاط المستخرج من إطارات السيارات لصناعة الأسفلت، مما يعزز الاستدامة ويخفض التأثير البيئي.

بفضل هذه التقنية المبتكرة، يمكن تقليل الضغط على الأقدام والكاحل خلال مشاوير الحجاج، مما يحد من حدوث الإصابات ويوفر تجربة حج آمنة ومريحة، يعكس هذا الاستخدام التزام المملكة بتقديم بيئة مستدامة وصحية للحجاج، ويعزز مكانتها كوجهة حج محترمة عالميًا.

من خلال تبني الابتكارات البيئية والتقنيات المتقدمة، تؤكد المملكة التزامها بتوفير تجربة حج متميزة تحقق الراحة والسلامة للحجاج، وتعزز مكانتها كوجهة حج محترمة ومبتكرة في العالم الإسلامي.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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