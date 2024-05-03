بنمو 48%.. أرباح «غاز مصر» تقترب من 139 مليون جنيه خلال الربع الأول

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 48.08%، على أساس سنوي.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حققت أرباحًا بلغت 138.96 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 93.84 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.31 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.01 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
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