بنتلي تقدم 15 خيار من “طلاء الساتان” وتستغرق 55 ساعة لعمله



بنتلي بنتلي

كشفت بنتلي عن مجموعة من خيارات “طلاء الساتان” الخاصة بها، وشملت 15 لونًا فريدًا من أجل تلبية طلب المتزايد على التشطيبات غير اللامعة والساتان بين عملاء السيارات الفاخرة.



بعد تطبيق الطلاء اللامع الأساسي، تخضع كل سيارة لعملية دقيقة في مرحلة التخصيص حسب الطلب، تشمل العملية صنفرة يدوية، وتنظيف، وطبقة حماية، وطبقة طلاء شفاف على مرحلتين، وتستغرق العملية 55 ساعة لإكمالها. تتوفر الألوان الساتان الجديدة في طرازات سيارات كونتينينتال GT وبنتايجا وفلاينج سبر، وتشمل خيارات الألوان طلاء Anthracite Satin وطلاء Royal Ebony Satin وطلاء Storm Grey Satin والمزيد.



من الملاحظ في عام 2023 أن 75% من عملاء بنتلي طلبوا سياراتهم من خلال برنامج مولينار، وسيساعد قسم الطلاء الجديد والمقرر افتتاحه في عام 2025 على رفع قدرات التخصيص لدى بنتلي. ما يسلط الضوء على الفخامة وتلبية تفضيلات العملاء.