بنتلى Bentley تقدم كونتيننتال الهجينة قريبًا

أعلنت بنتلي رسميًا عن تقديم جيل كونتيننتال جي تي الرابع خلال يونيو المقبل والذي سيأتي لأول مرة بمنظومة هجينة بعد وقف تقديم سيارات العلامة بمحركات البنزين الـW12 والـV8 في أغلب مناطق العالم.
توظف المنظومة الهجينة الجديدة محرك الـV8 لكن مع وحدة كهربائية للانطلاق بقوة إجمالية 771 حصان وعزم 1000 نيوتن.متر والمفترض أن تطور إمكانية الاعتماد التام على الكهرباء لمسافة تبلغ 80 كم لتصبح بلك أقوى سيارة في تاريخ بنتلي وأكثرها استدامة أيضاً عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مواد صديقة للبيئة داخل المقصورة مع الاحتفاظ بمعايير الجودة والفخامة المعروفة لسيارات العلامة البريطانية.
يستمر الجيل الجديد في العمل بدفع كلي للعجلات بينما يعتمد على شاسيه مختلف بتقنيات أكثر تطوراً تتضمن نظام التحكم في توزيع العزم على العجلات وتوجيه العجلات الخلفية والتفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق، مع وحدة 48 فولت تقوم بضبط عمود مقاومة التمايل، ومساعدين مزدوجة الصمام لتعزيز الراحة داخل المقصورة.
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