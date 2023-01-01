بنتلى Bentley تقدم كونتيننتال الهجينة قريبًا

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أعلنت بنتلي رسميًا عن تقديم جيل كونتيننتال جي تي الرابع خلال يونيو المقبل والذي سيأتي لأول مرة بمنظومة هجينة بعد وقف تقديم سيارات العلامة بمحركات البنزين الـW12 والـV8 في أغلب مناطق العالم.



توظف المنظومة الهجينة الجديدة محرك الـV8 لكن مع وحدة كهربائية للانطلاق بقوة إجمالية 771 حصان وعزم 1000 نيوتن.متر والمفترض أن تطور إمكانية الاعتماد التام على الكهرباء لمسافة تبلغ 80 كم لتصبح بلك أقوى سيارة في تاريخ بنتلي وأكثرها استدامة أيضاً عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مواد صديقة للبيئة داخل المقصورة مع الاحتفاظ بمعايير الجودة والفخامة المعروفة لسيارات العلامة البريطانية.



يستمر الجيل الجديد في العمل بدفع كلي للعجلات بينما يعتمد على شاسيه مختلف بتقنيات أكثر تطوراً تتضمن نظام التحكم في توزيع العزم على العجلات وتوجيه العجلات الخلفية والتفاضل الإلكتروني محدود الانزلاق، مع وحدة 48 فولت تقوم بضبط عمود مقاومة التمايل، ومساعدين مزدوجة الصمام لتعزيز الراحة داخل المقصورة.

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أتت بنتلي كونتيننتال أول مرة عام 2002 وكانت نقطة تحول للعلامة حيث بدأت عصراً جديداً لتصميمات سياراتها وكانت ضمن أسباب مضاعفة مبيعاتها السنوية من قرابة 1000 سيارة لأكثر من 10 آلاف سيارة، بينما حملت أيضاً السمات الأساسية لأر تايب كونتيننتال الكلاسيكية من عام 1952 التي مثلت أسرع سيارة بأربعة مقاعد في العالم وقت تقديمها وأتت كاختيار فخم ومريح قادر على اجتياز أطول المسافات، ثم تم تقديم جيل كونتيننتال الثاني سنة 2011 باختيار لمحرك V8 وفي 2018 أتى الجيل الثالث الذي مثل مرحلة جديدة من الفخامة والرفاهية.