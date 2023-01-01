بمواصفات لم يسبق لها مثيل .. Samsung تستعد لإطلاق هاتف جديد



Galaxy M05 Galaxy M05

انطلقت صفحة هاتف Galaxy M05 الرسمية على موقع سامسونج وذلك إستعداداً للإعلان المرتقب عن الهاتف في السوق الهندي وقد كشفت التسريبات عن هاتف Galaxy M05 وذلك للمرة الأولى خلال شهر يوليو الماضي مما يؤكد إقتراب موعد القيام بالإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

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وظهر الهاتف في الصفحة الرسمية على موقع سامسونج كما تم القيام بتسجيل الهاتف في منصة BIS خلال الفترة الماضية.ووفقا لموقع "mysmartprice يذكر أن هاتف Galaxy M05 يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Galaxy M04 والذي انطلق بشكل رسمي للأسواق في 2022.ويأتي هاتف Galaxy M04 للأسواق بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ، وبدقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة لمعدل تحديث 60 Hz.يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio P35، وبذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت أما في إعدادات الكاميرا فتقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي وبدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وذلك لعمق التصوير، وبمستشعر سيلفي وبدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف لبطارية بقدرة 5000 mAh، ولتقنية الشحن بقدرة 15W.