بمواصفات لم يسبق لها مثيل وتصميم جديد.. Huawei تستعد لإطلاق هاتف جديد



Huawei Mate XT Huawei Mate XT

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Huawei Mate XT والمقرر كشف النقاب عنه خلال سبتمبر الجاري ولقد رصد الهاتف في صور رسمية باللون الأسود وذلك قبل إنطلاق الحدث الرسمي بأيام.

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وفقا لموقع gtheadlines لقد ظهر الهاتف في الصور الرسمية السابقة باللون الأحمر، بينما قد تم الكشف عن أحدث الصور الرسمية للهاتف باللون الأسود.أما عن تصمم هاتف Huawei Mate XT فهو يأتي بإطار ذهبي في محيط الهاتف وبحلقة باللون الذهبي في محيط وحدة الكاميرا، والتي تتوافق مع اللون الذهبي المميز لمفصلي الشاشة.ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mate XT بنموذجين يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.من جانب أخر تشير التسريبات والتي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Mate XT يضم لشاشة داخلية بحجم 10 بوصة، وتتضمن ثقب للكاميرا الأمامية وبدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية لمستشعر رئيسي يعمل بدقة 50 ميجا بيكسل وآخر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض تعد فائقة الإتساع، كما تضم إعدادات الكاميرا لمستشعر بعدسات periscope telephoto.ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Mate XT بسعر يبدأ من 2100 دولار