آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

بمواصفات لم يسبق لها مثيل وتصميم جديد.. Huawei تستعد لإطلاق هاتف جديد

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › بمواصفات لم يسبق لها مثيل وتصميم جديد.. Huawei تستعد لإطلاق هاتف جديد

صورة الخبر: Huawei Mate XT
Huawei Mate XT

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Huawei Mate XT والمقرر كشف النقاب عنه خلال سبتمبر الجاري ولقد رصد الهاتف في صور رسمية باللون الأسود وذلك قبل إنطلاق الحدث الرسمي بأيام.


وفقا لموقع gtheadlines لقد ظهر الهاتف في الصور الرسمية السابقة باللون الأحمر، بينما قد تم الكشف عن أحدث الصور الرسمية للهاتف باللون الأسود.
أما عن تصمم هاتف Huawei Mate XT فهو يأتي بإطار ذهبي في محيط الهاتف وبحلقة باللون الذهبي في محيط وحدة الكاميرا، والتي تتوافق مع اللون الذهبي المميز لمفصلي الشاشة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mate XT بنموذجين يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

من جانب أخر تشير التسريبات والتي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Mate XT يضم لشاشة داخلية بحجم 10 بوصة، وتتضمن ثقب للكاميرا الأمامية وبدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية لمستشعر رئيسي يعمل بدقة 50 ميجا بيكسل وآخر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض تعد فائقة الإتساع، كما تضم إعدادات الكاميرا لمستشعر بعدسات periscope telephoto.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Mate XT بسعر يبدأ من 2100 دولار

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمواصفات لم يسبق لها مثيل وتصميم جديد.. Huawei تستعد لإطلاق هاتف جديد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81329

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام