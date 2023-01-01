بمواصفات قياسية.. OnePlus تعتزم إطلاق وحش جديد ينافس سامسونج



OnePlus OnePlus

تعتزم شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتف الفئة المتوسطة OnePlus Ace 5 مع عدد من المواصفات القياسية أبرزها واحد من أفضل معالجات هواتف الأندرويد.

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وسيحتوي هاتف وان بلس القادم على بطارية جبارة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، مع تصميم مزدوج الخلية، وسيساعد هذا الابتكار في إدارة الطاقة بكفاءة وتعزيز عمر البطارية الإجمالي.وسيعزز استخدام تقنية السيليكون والكربون أيضًا من كفاءة البطارية، حيث سيوفر هذا المزيج من المواد كثافة طاقة أعلى من بطاريات الليثيوم أيون العادية، وهذا يعني أن البطارية يمكنها تخزين المزيد من الطاقة دون أن تكون أكبر.وستظل طاقة الشحن تحافظ على الشحن السريع بقوة 100 وات، وهذا يضمن للمستخدمين إمكانية شحن هواتفهم بسرعة والعودة إلى مهامهم دون الكثير من التوقف.ويعد الشحن السريع ميزة أساسية للهواتف الذكية الحديثة، وتستمر OnePlus في التفوق في هذا المجال، حيث يضمن الشحن الأسرع أنه حتى عندما تكون البطارية منخفضة، يمكن ملؤها بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف.وسيأتي هاتف وان بلس القادم مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيوفر المعالج للمستخدمين أداءً سلسًا وقويًا، مما يجعلها مناسبة للمهام المتعددة والألعاب والمهام المكثفة الأخرى. يعد Snapdragon 8 Gen3 أحد أحدث وأقوى منصات الأجهزة المحمولة المتاحة، مما يضمن بقاء الهاتف قادرًا على المنافسة في السوق.سيحتوي هاتف وان بلس القادم على وحدة كاميرا ثلاثية عالية الجودة بدقة 50 ميجابكسل، وسيسمح هذا الإعداد للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة بتفاصيل ووضوح كبيرين. ستلبي وحدة الكاميرا الثلاثية احتياجات التصوير المختلفة، من اللقطات ذات الزاوية العريضة إلى اللقطات المقربة التفصيلية.