بمواصفات جبارة.. ‏Apple تعلن رسميا عن تطوير جيل جديد من أجهزة آيباد iPad Air



iPad Air iPad Air

جيل جديد من أجهزة iPad Air تسعى شركة أبل لتطويرها والتي تأتي بشاشة OLED، على أن يتم تقديم هذه الأجهزة للأسواق في عام 2026.

قد يعجبك أيضا...

على الجانب الآخر وفقا لموقع" 9to5mac "قدمت شركة ابل لترقية في إصداراتها من أجهزة iPad Air وذلك في بداية هذا العام، ولقد انطلقت الأجهزة بعدة أحجام حجم 11 و13 بوصة، ورقاقة M2، وتميزت هذه الإصدارات بشاشة Liquid Retina IPS LCD”.أما في أحدث التقارير والتي نشرت عبر “TheElec” فقد كُشِف عن المورد الأول لشاشة OLED والتي تعد مقدمة لأجهزة iPad Air، حيث تعمل “Samsung Display” على توريد هذه الفئة من الشاشات لشركة ابل.ومن المقرر أن ترتكز شاشات OLED والمقدمة من “Samsung Display” على تقنية التكديس الواحدة وذلك كبديل لتقنية “Tandem” والتي قد إستخدمت في العديد من الإصدارات الأخيرة من أجهزة iPad Pro.هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultraوأشارت أحدث التقارير إلى أن تقنية الشاشة والتي تعد مقدمة في كلا من هواتف iPhone 16 Pro وPixel 9 القادمة من المقرر أن تتفوق على تقنية الشاشة المقدمة في هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.ومن جانبها قد عرفت شركة سامسونج كأفضل الشركات المصنعة لشاشات OLED في العالم، لذا تحصل إصدارات الشركة المميزة من سلسلة هواتف Galaxy S على التقنية الأفضل في شاشات.وفي الوقت نفسه وفقا للتسريبات السابقة والتي أشارت أيضاً إلى خطط شركة ابل للقيام بإطلاق أجهزة iPad Air المميزة وذلك بشاشة OLED في عام 2026، على أن تقدم شركة ابل أيضاً لجيل جديد من أجهزة iPad Mini بشاشة OLED وحجم 8.7 بوصة.