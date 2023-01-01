بمواصفات جبارة.. تعرف على أفضل ipad في الأسواق



ipad ipad

جهاز جديد بدأت شركة ابل في العمل على تطويره وهو جيل جديد من سلسلة أجهزة iPad Mini، والذي يأتي بتحسينات في الآداء.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع موقع "phonearena" أشارت التسريبات على أن شركة ابل تعد في طريقها للقيام بإطلاق حاسوبiPad Mini 7 قبل نهاية هذا العام وذلك بعد انخفاض مخزون متاجرشركة ابل من الإصدار السابق من أجهزة iPad mini والذي يعود إلى خطط شركة ابل للإعلان عن الجيل الجديد قريباً.من جانب آخر من المتوقع أن يأتي الجيل السابع من أجهزة iPad Mini بتعزيز في تقنية الذكاء الإصطناعي و التي قدمت من شركة ابل بالفعل في تحديث iPadOS.ولقد أكدت عدد من المصادر أن شركة ابل تستعد للقيام بعقد مؤتمر بين شهر سبتمبر وأكتوبر للإعلان عن أجهزة الشركة الجديدة.يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أوضحت أن جهاز iPad Mini 7 يأتي بالتصميم الكلاسيكي الشائع لهذه الفئة من الأجهزة، يعد من المتوقع أن يضم الجيل القادم بشاشة IPS LCD، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الجهاز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، لدعم تعدد المهام في الجهاز بكفاءة، كما تعد الترقية الرئيسية في رقاقة المعالج.