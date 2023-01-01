بمذاق لا يقاوم .. عمل طبقات بسكوت مع الجلو والكاسترد

بسكوت مع الجلو والكاسترد
قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل طبقات بسكوت مع الجلو والكاسترد بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
مقادير طبقات بسكوت مع الجلو والكاسترد
1) طبقة البسكوت:
بسكوت شاي
نصف كوب حليب لتشريب البسكوت
2) طبقة الكاسترد:
3 ملعقة كبيرة مسحوق كاسترد من كوكس
2 ملعقة كبيرة سكر
2 كوب حليب
فراوله مقطع شرائح
3) طبقة موس الفراولة :
2 علبة قشطة
2 باكيت جلو
1 كوب ماء ساخن
4) طبقة الجلو :
فراوله مقطع شرائح
1 باكيت جلو من كوكس
1 كوب ماء ساخن
طريقة تحضير طبقات بسكوت مع الجلو والكاسترد
للطبقة الاولى يتم تشريب البسكوت بالحليب ويصف بالطبق ويوضع فوقها طبقة الكاسترد والفراوله بعد ان تم عملها باذابة مسحوق الكاسترد والسكر مع الحليب وغليها على النار ثم توضع بالثلاجة الى ان تبرد..
ثم نجهز موس الفراوله بإذابة جلو الفراوله بالماء الساخن ووضعه بمحضر الطعام مع القشطه وخلطهم ثم وضعها فوق طبقة الكاسترد ونعيدها للثلاجة حتى يتماسك الموس وبعدها نضع شرائح الفراوله على كافة سطح الموس ثم نضيف جلو الفراولة بهدوء باستخدام قاعدة ملعقة الطعام كي نحافظ على ترتيب شرائح الفراوله ثم ندخلها للثلاجة مدة على الاقل 3 ساعات وتقدم بالهنا والشفا .
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