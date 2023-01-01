بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل فطيرة الدجاج



فطيرة الدجاج فطيرة الدجاج



فطيرة الدجاج من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.



قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل فطيرة الدجاج.



طريقة عمل فطيرة الدجاج

طريقة عمل فطيرة الفراخ



مقادير فطيرة الدجاج:

العجينة:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

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