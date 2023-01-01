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بمذاق لا يقاوم .. طاجن البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري

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صورة الخبر: البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري
البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري


يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل البطاطس المشوية مع الجبن والروزماري، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق البطاطس فالجميع يعشق تناولها من الصغار للكبار.

المكونات لعمل طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبن والروزماري
2 رطل (900 جرام) من البطاطس ذات اللون البني الداكن أو بطاطس يوكون الذهبية، مقشرة ومقطعة إلى شرائح سميكة بسمك 1/4 بوصة
1/4 كوب (60 مل) زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف (أو 2 ملعقة صغيرة من إكليل الجبل الطازج المفروم)
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 كوب (240 مل) من الكريمة الثقيلة أو الحليب
1 1/2 كوب (180 جرام) من جبن الشيدر المبشور
1/4 كوب (30 جرام) من جبن المبشور

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طريقة عمل البطاطس المشوية مع الجبن والروزماري
سخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).
في وعاء كبير، اخلطي شرائح البطاطس بزيت الزيتون وإكليل الجبل والملح والفلفل حتى تغطى جيدًا.
قومي بترتيب شرائح البطاطس في طبقة واحدة في طبق خبز مقاس 9 × 13 بوصة.
صب الكريمة الثقيلة أو الحليب بالتساوي على البطاطس.
رش الجبن الشيدرالمبشور وأنواع الجبن الأخري حسب الرغبة في الأعلى.
اخبزيها لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس ويذوب الجبن ويصبح لونها بنيًا ذهبيًا.
اتركيها لتبرد لمدة 5-10 دقائق قبل التقديم.
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قدم الطبق دافئًا واستمتع بالنكهة الكريمية والجبنية والأعشاب لهذا الطبق اللذيذ من البطاطس، يضفي الروزماري لمسة عطرية رائعة، هذا الطبق مثالي كطبق جانبي أو طبق رئيسي شهي خالٍ من اللحوم.

المصدر: elbalad

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