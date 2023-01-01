بمذاق لا يقاوم .. طاجن البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري



البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري البطاطس المهروسة بالجبنة والروزماري



يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل البطاطس المشوية مع الجبن والروزماري، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق البطاطس فالجميع يعشق تناولها من الصغار للكبار.

قد يعجبك أيضا...

المكونات لعمل طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبن والروزماري2 رطل (900 جرام) من البطاطس ذات اللون البني الداكن أو بطاطس يوكون الذهبية، مقشرة ومقطعة إلى شرائح سميكة بسمك 1/4 بوصة1/4 كوب (60 مل) زيت زيتون1 ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف (أو 2 ملعقة صغيرة من إكليل الجبل الطازج المفروم)1 ملعقة صغيرة ملح1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 كوب (240 مل) من الكريمة الثقيلة أو الحليب1 1/2 كوب (180 جرام) من جبن الشيدر المبشور1/4 كوب (30 جرام) من جبن المبشوراكتشف قواعد الإتيكيت المهمة التي يجب اتباعها عند إعلان نتائج الثانوية العامةالثاني مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة بالقليوبية: كنت أذاكر 8 ساعات وسألتحق بالهندسةطريقة عمل البطاطس المشوية مع الجبن والروزماريسخني الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية).في وعاء كبير، اخلطي شرائح البطاطس بزيت الزيتون وإكليل الجبل والملح والفلفل حتى تغطى جيدًا.قومي بترتيب شرائح البطاطس في طبقة واحدة في طبق خبز مقاس 9 × 13 بوصة.صب الكريمة الثقيلة أو الحليب بالتساوي على البطاطس.رش الجبن الشيدرالمبشور وأنواع الجبن الأخري حسب الرغبة في الأعلى.اخبزيها لمدة 40-50 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس ويذوب الجبن ويصبح لونها بنيًا ذهبيًا.اتركيها لتبرد لمدة 5-10 دقائق قبل التقديم.قدم الطبق دافئًا واستمتع بالنكهة الكريمية والجبنية والأعشاب لهذا الطبق اللذيذ من البطاطس، يضفي الروزماري لمسة عطرية رائعة، هذا الطبق مثالي كطبق جانبي أو طبق رئيسي شهي خالٍ من اللحوم.