بلوجر جديدة بقبضة الأمن.. من هي؟ (القصة الكاملة)



بلوجر بلوجر

مسلسل سقوط "البلوجرز" مستمر في قبضة العدالة، فيوم بعد يوم تظهر جريمة جديدة لبعض الفتيات المستترات تحت غطاء "البلوجرز"، وكان آخرهم القبض على بلوجر شهيرة تدعى "ع.ا"، داخل كومبوند شهير بمنطقة أكتوبر في الجيزة، بتهمة الزنا.

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وتبين أن سبب القبض على البلوجر "ع. ا"، 30 سنة، هو تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس سنة، على خليفة اتهامها في قضية زنا.البداية تعود حينما أفادت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام، بأن البلوجر الشهير، ع. ا، فتاة ثلاثينية، مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي بالسجن سنة في القضية رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024.وانتقلت قوة أمنية، إلى محل تواجد المتهمة، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.بلاغ الزوج ضد البلوجر المتهمة بالزناوتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدم رجل أعمال شهير، ببلاغ ضد زوجته بلوجر شهيرة، تدعي ع.ا، اتهمها بالزنا وممارسة علاقة محرمة مع رجل آخر، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بفيلتهما.جامعة الزقازيق عن رقص طالب خلال استلام شهادة التخرج..تصرف فردي وإحالة الموضوع للتحقيقوقال الزوج، أمام جهات التحقيق، إنه سافر إلى الخارج للعمل، وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله.نشر فيديوهات مخلةوفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على المتهمة ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي في الإسكندرية.بلوجر بقبضة الأمنأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام سيدة لها معلومات جنائية، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها "هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها".واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.