بكاميرا 108 ميجابكسل.. Infinix تطلق موبايل 5G مميز وإمكانات جبارة



Infinix Infinix

طرحت شركة إنفينيكس Infinix، جهازا جديدا يتميز بكونه هاتف متوسط المدي بسعر منافس، يعمل مع شبكات الجيل الخامس ويأتي بتصميم أنيق ومميز.





مواصفات هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 5G



وبحسب ما ذكره موقع "gsmareana" التقني، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد Infinix Note 40 5G، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، بدقة +FHD، تبلغ 1080 × 2436 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ونظام تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز ومليار لون، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass.

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ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 7020، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع UFS 3.1، والتي يمكن مضاعفتها باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويتمتع هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، وتقريب يصل إلى 3x في المستشعر، إلى جانب مستشعرين مساعدين بدقة 2 ميجابكسل لصور الماكرو وبيانات العمق، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Note 40، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سلكي بقوة 33 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 20 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 14 المستندة إلىي نظام التشغيل Android 14.ويحتوي الهاتف على وظيفة بطاقتي SIM، ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، ومكبرات صوت استريو JBL، وتصنيف IP53 لمقاومة الغبار والرذاذ، تبلغ أبعاده 165.51 × 75.93 × 7.91 مليميتر ويزن 185 جراما.ويتوفر هاتف إنفينيكس Infinix Note 40 5G، للبيع في الهند باللون الأسود والدهبي مقابل سعر يبدأ من 19999 روبية هندية (أي ما يعادل 11.406 جنيها مصريا).